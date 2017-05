Coralie Porrovecchio (Secret Story 9) enfant : Un cliché trop mignon dévoilé !

Jeudi 18 mai, Coralie Porrovecchio a fait une jolie surprise à ses nombreux admirateurs. L'emblématique participante de Secret Story 9 (NT1) plus récemment passée par Les Anges 8 (NRJ12) a dévoilé une archive très personnelle !

En effet, à l'occasion de l'anniversaire de son petit frère Alexi, l'ex-Miss belge de 21 ans a publié sur son compte Instagram une photo d'eux deux alors qu'ils étaient enfants. "Happy birthday to my other half. Love you brother <3 #familyfirst", a-t-elle indiqué en légende du cliché où on la découvre trop mignonne dans son maillot de bain rouge floqué d'un chiot des 101 dalmatiens.

"Trop chou", "Trop mignonne, je fonds !", "Je te reconnais même pas, trop chou ! T'es devenue une femme magnifique", "C'est vraiment trop mignon !", pouvait-on lire dès les premiers commentaires publiés sous la photo vintage.

Côté actualité, Coralie Porrovecchio fera prochainement son retour dans une télé-réalité. Dans quelques semaines, elle entamera en effet le tournage de la 2e saison des Vacances des Anges en Grèce pour NRJ12. "Une nouvelle saison des Vacances des Anges est en préparation, Coralie sera bel et bien au casting de cette édition que vous pourrez découvrir sur NRJ12 dès la rentrée prochaine. Soyez au rendez-vous et dites nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux !", a annoncé Ayem Nour dans le Mad Mag le 3 mai dernier.