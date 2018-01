Corentin blacklisté de Koh-Lanta : "C'est scandaleux !"

Actuellement au casting de Friends Trip 4 (NRJ12), Corentin, ex-candidat de Koh-Lanta Cambodge (TF1), s'est confié sur son parcours auprès de nos confrères de Toutelatélé.com. L'occasion pour lui de réagir au boycott dont il est la cible. Pour rappel, sa participation à Friends Trip lui a fermé la porte à un Koh-Lanta All Stars.

"Lors du casting des All Stars, je faisais déjà celui de Friends Trip. Je connaissais les risques encourus en acceptant de participer au jeu de NRJ12 et sans surprise, je n'ai pas été contacté pour Le Retour des héros", lance alors Corentin. Et de poursuivre : "Je suis blacklisté de Koh-Lanta et je trouve ça scandaleux ! Je ne comprends pas pourquoi Adventure Line [producteur de Koh-Lanta, NDLR] ne veut pas d'un Corentin qui est resté sur la même longueur d'onde dans Friends Trip."

D'autant plus que Corentin a décliné pas moins de huit propositions de programmes après sa participation à Koh-Lanta Cambodge. "Je n'envisageais pas de me lancer dans la télé-réalité", confie l'aventurier. D'ailleurs, le beau brun l'assure, il n'a pas vécu le tournage de Friends Trip comme une télé-réalité, "un mot qui ne veut rien dire pour moi". Ainsi, hors de question pour lui d'intégrer le casting des Anges, qu'il a décliné. "Je veux que les téléspectateurs découvrent uniquement mon côté sportif et j'ai plus de mal avec les émissions de romance", indique-t-il.

Rappelons qu'Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP, assume complètement son choix de blacklister d'anciens candidats de Koh-Lanta ayant par la suite participé à une télé-réalité. "C'est ma volonté. Je considère qu'ils sont passés à autre chose", avait-elle déclaré auprès de TV Mag. Pour elle, "il y a une certaine forme de pureté, quelque chose de profond dans Koh-Lanta". "On ne fait pas Koh-Lanta pour paraître à la télé. On fait Koh-Lanta car c'est quelque chose que l'on porte depuis très longtemps. Koh-Lanta est un jeu d'aventure qui demande beaucoup de la part des participants, c'est quand même éprouvant", avait-elle poursuivi.

Corentin n'est pas le seul aventurier qui ne participera pas à une édition All Stars du programme. Jeff (Koh-Lanta Malaisie), Frédérique (Koh-Lanta 10), Marie Parmentier (Koh-Lanta 12), Anthony Amar (Koh-Lanta 11), qui ont tous participé aux Anges (NRJ12), sont écartés du casting. Wafa (Koh-Lanta 10) a également dit adieu à ses chances de revenir dans l'émission de TF1 en intégrant Friends Trip 3 (NRJ12).