Corentin (Koh-Lanta Cambodge) célibataire : C'est fini avec sa chérie Marion !

Si durant le tournage de Koh-Lanta Cambodge Corentin était célibataire, il avait finalement trouvé l'amour lors de son retour en France. En effet, l'aventurier avait indiqué être en couple dans les colonnes de France Dimanche. "Et le jeu n'y est pour rien, avait-il assuré. Je n'ai pas mis ma petite notoriété en avant pour séduire mon amie." Dans la foulée, nous vous dévoilions les clichés de la sublime Marion, qui avait su charmer Corentin. Cependant, leur situation a changé...

Dans le dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, Corentin et Kelly ont été éliminé du jeu. L'occasion pour l'agent immobilier du Gers de dresser le bilan de son aventure auprès de nos confrères de Télé Loisirs, mais pas seulement puisque Corentin a également répondu à quelques questions sur sa vie amoureuse.

"Je ne suis plus en couple, a-t-il révélé. Des articles sont sortis dans la presse avec des photos de Marion. On se connaissait depuis pas mal de temps. Notre relation à distance était plus que compliquée. On a préféré couper, on verra plus tard. Ce n'était pas le meilleur moment."

Pour information, Corentin vit dans le Gers, près de Toulouse, tandis que Marion vit dans le nord de la France, à Lille...