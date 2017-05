Corentin (Koh-Lanta Cambodge) : Son impressionnante perte de poids dévoilée !

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge diffusé vendredi 19 mai 2017 sur TF1, Corentin et Kelly ont été éliminés. Sur Instagram, l'agent immobilier du Gers a posté un message, dressant le bilan de son aventure.

"Quatre binômes dont un avec un collier et un avec un totem, ce qui voulait dire un chance sur deux de sortir... Toujours rageant de finir dans ces conditions, au vu des événements qui ont précédé... Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu", a-t-il lancé.

Corentin a dans la foulée confié partir "sans regrets, la tête haute, en ayant été [lui-même] tout au long du jeu et avec des souvenirs plein la tête".

En plus de son texte, l'aventurier éliminé de Koh-Lanta Cambodge a révélé, via des hashtags, le nombre de kilos perdus durant les 32 jours passés sur l'île. Ainsi, Corentin s'est délesté de 14 kilos, et ne pesait plus que 63 kilos !