Corey Sligh reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de 10 ans

Crédité seulement de rôles de figuration des des soap operas à grand succès tels que Les Feux de l'amour, Des jours et des vies et La Force du destin, Corey Sligh ne risque pas de voir sa carrière décoller : l'acteur et mannequin de 31 ans vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de 10 ans. Menacé de 20 ans d'emprisonnement, il est également en instance de jugement d'une autre inculpation de pédophilie.

Le 28 juin 2018, deux ans après les faits et un an après que l'affaire a été portée à la connaissance du public, un jury du comté de Cherokee dans l'Etat de Georgie a jugé Corey Sligh coupable d'agression sexuelle sur une fillette qui avait 8 ans au moment des abus, mais l'a relaxé dans le cadre d'une autre accusation du même type. Son avocat, réagissant à ce verdict et déclarant que son client continue de clamer son innocence, a souligné que le jury avait mis des jours à se prononcer sur sa culpabilité et avait demandé à être libéré de sa mission... La date d'énoncé de sa sentence, une peine de réclusion pouvant aller de 5 à 20 ans, n'est pas encore connue.

Il est également inquiété dans le cadre d'une plainte similaire déposée en Floride suite à des attouchements supposés qui auraient eu lieu à Rosemary Beach. En cas de verdict de culpabilité dans cet autre dossier, il encourrait de 25 ans à la réclusion à perpétuité.

"Il y a des allégations en Floride émanant de la même personne, qui fait état du même comportement. L'affaire de Floride a été produite au cours du procès en Georgie pour étayer le dossier du parquet, a encore fustigé son avocat. Corey avait entre 30 et 50 personnes de sa famille et de ses amis pour le soutenir au tribunal chaque jour au cours du procès. Nous, et cela inclut sa femme, sommes avec lui. Nous espérons que la réputation et le tempérament exemplaires de Corey avant ces allégations seront prises en compte lors de la sentence. Nous allons quoi qu'il en soit faire appel du verdict de culpabilité."

Outre ses apparitions mineures dans des soap operas, Corey Sligh a tenu en 2012 le rôle de Jordan dans la série All About Lizzie, un jeune journaliste qui se retrouve à devoir vivre en colocation avec son ancien amour, Lizzie Allison Nichole Torres), qui l'avait quitté pour une femme. En novembre 2014, quelques mois après avoir tourné dans Les Feux de l'amour, l'acteur avait été victime d'un passage à tabac sur le parking d'un centre commercial.