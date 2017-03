Corinne Coman : L'ex-Miss France, en colère et triste pour la Guyane...

Depuis quelques jours, la campagne présidentielle, bien que totalement inaudible sur le fond, voit cependant s'inviter un sujet d'actualité brûlant. En effet, après plusieurs journées de mouvements sociaux, une grève générale a été décrétée en Guyane. Si les élus et candidats y vont chacun de leurs commentaires, ils ne sont pas les seuls à s'exprimer sur le sujet...

Sur Instagram, l'ancienne Miss Guadeloupe 2002 et ex-Miss France 2003, Corinne Coman, a elle aussi tenu à partager son avis sur la situation qui se joue en Guyane ainsi que dans les Antilles. "Depuis plusieurs jours mes pensées sont tournées vers la #Guyane. C'est un département en souffrance qui souhaite un véritable avenir pour ses habitants et les générations qui arrivent. Il est temps de dialoguer et surtout d'agir. Les Antilles connaissent les mêmes problématiques d'insécurité, de chômage et de grogne sociale, tout comme au niveau national d'ailleurs #mobilisation #unavenirpourtous #collectif #500freres #NouBonKeSa #Guyane #Antilles #Guadeloupe #social #politique #ministere #outremer #presidentielle2017 #pasdamalgame", a-t-elle déclaré.

Corinne Coman pointe du doigt dans son message plusieurs facteurs qui expliquent le conflit qui touche aujourd'hui la Guyane : un taux de chômage aux alentours de 22% selon l'Insee (250 000 habitants sur le territoire), une insécurité grandissante (42 homicides l'an passé), un taux de pauvreté à 44,3% ou encore un manque cruel de moyens pour les écoles, les hôpitaux, les tribunaux ou les routes. Pour l'heure, comme le relate le journal Le Monde, "les organisations à l'origine des mouvements appellent à des marches mardi matin à Cayenne et à Saint-Laurent".