Corinne Masiero (Capitaine Marleau) amoureuse : "Ça fait quinze ans que ça dure"

Cela commence à devenir une habitude. Chaque mardi soir, le nom de Corinne Masiero truste les médias. La presse s'arrache la vedette de la série Capitaine Marleau, cette enquêtrice à qui rien n'échappe, dont les audiences ne cessent d'impressionner. Mardi 4 avril, la série policière de France 3 s'offrait à nouveau la première place avec 5,78 millions de téléspectateurs – exception faite du Grand Débat qui a rassemblé 6,3 millions de citoyens devant leurs écrans.

L'occasion de braquer les projecteurs sur cette actrice de 53 ans aussi talentueuse que charismatique, révélée au cinéma en 2011 dans Louise Wimmer. Après s'être confiée sur la drogue qui aurait pu la tuer, la comédienne se révèle cette fois-ci amoureuse. Pour Gala, elle s'épanche sur Nicolas, alias Nikoko dans le métier, un homme de théâtre de rue qui, comme elle, est parti d'en-bas pour se construire. D'ailleurs, ils se sont rencontrés pour la première fois "sur les barricades" lors d'une manifestation des intermittents du Nord-Pas-de-Calais. Son humour la charme mais elle n'ose pas l'aborder. On apprend qu'elle a recroisé le fameux Nicolas plusieurs fois après cette manif', mais elle n'arrive pas à lui parler. Un jour, elle se lance et lui envoie un SMS. "C'est quand tu veux où tu veux", lui lâche-t-elle, cash comme elle a pour habitude d'être. Lui répond, sans équivoque : "Ce soir, chez moi, 20h."

"Ça fait quinze ans que ça dure et c'est le premier mec avec qui je reste aussi longtemps sans le tromper", lâche-t-elle malicieusement. Avec lui, elle veut monter la Pataclown Tower, un lieu où les artistes les plus âgés mais aussi dans le besoin viendraient transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes. En revanche, hors de question de devenir mère. "Qu'est ce que je dirais à un môme ? 'Tu as vu le monde, eh bien je te l'offre. Voilà, démerde-toi avec ça !' Et puis j'aurais trop honte qu'il me ressemble. Je ne suis pas un cadeau. Je n'ai pas envie de transmettre ça. Je veux que la chaîne s'arrête là", affirme-t-elle.