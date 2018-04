Corinne Masiero (Capitaine Marleau) et son compagnon : Une drôle de rencontre

Mardi 17 avril 2018, France 2 lançait la saison 2 de Capitaine Marleau, la série de Josée Dayan portée par l'inénarrable Corinne Masiero. Avec 7,2 millions de téléspectateur et 34% de part de marché, la série a écrasé la concurrence. Cet immense succès ne monte pas à la tête de l'actrice de 54 ans selon qui "le mérite revient à Josée pour avoir créé ce personnage hors norme" et "imaginé des castings de dingue". C'est dans le nouveau Paris Match que Corine Masiero fait ce constat et revient sur sa vie, tout aussi hors norme, et cette rencontre, de dingue, avec l'homme qui partage sa vie...

Notre consoeur Anne-Cécile Beaudoin écrit dans son portrait de la "môme Masiero" : "Dans une manif anti-Medef, elle rencontré Nicolas Grard, directeur de Détournoyment, une troupe de théâtre de rue. Coup de foudre sur les barricades. Drague par SMS. 'C'est quand tu veux, où tu veux', lui écrit-elle." L'actrice est aussi directe que son personnage, le Capitaine Marleau. Et ça marche. "Ils sont ensemble depuis quinze ans. Pas d'enfants au tableau. Par choix", poursuit Paris Match. Et l'intéressée, qui a connu l'enfer de l'héroïne, de commenter : "J'aurais trop peur qu'ils me ressemblent." Dans Gala l'année dernière, elle disait de lui : "C'est le premier mec avec qui je reste aussi longtemps sans le tromper."

Ses petits messages

Ce dont elle n'a pas peur en revanche, c'est de dire ce qu'elle pense. Elle n'était pas dans cette manif par hasard. Corinne Masiero a toujours en tête le désir de changer au moins le monde qui l'entoure et Capitaine Marleau lui en offre la possibilité : "Je réécris mes répliques et je suis tout le temps dans l'impro. (...) Dès que je le peux, je glisse des petits messages sur des causes qui me touchent : l'homophobie, la misogynie, les violences familiales..." Quand chaque épisode est suivi par plusieurs millions de téléspectateurs, ces petits messages comptent.

Cet engagement se retrouve également dans ses choix artistiques. En 2012, elle incarnait une SDF qui cherchait à s'en sortir dans Louise Wimmer, qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice. Elle enchaîne ensuite au côté de Marion Cotillard (De rouille et d'os), de Catherine Frot (Les Saveurs du palais) et de la regrettée et lauréate Emmanuelle Riva (pour Amour). Son prochain film sera réalisé par Louis-Julien Petit : intitulé Les Invisibles, il s'inspire d'un documentaire sur les femmes SDF : Corinne Masiero y sera directrice d'un centre d'accueil. Et puis il y a son engagement pour les réfugiés et son amitié pour Adolpha, une Lilloise de 76 ans – une vie de misère racontée dans un livre, Une vie bien rEnger –, qui a été condamnée à onze mois de prison pour avoir tiré sur l'époux qui allait la battre de nouveau. À ses côtés, Corinne Masiero parcourt les théâtres et les salles culturelles du Nord pour des lectures-spectacles.

Enfin, Match nous apprend que Corinne Masiero rêve d'ouvrir un éco-village. En fait, ce projet semble résumer parfaitement son état d'esprit : "Prendre soin de chacun, vivre ensemble. Et s'aider quand la vie dérape."