Corinne Raspic (Incroyable Talent), finaliste émouvante : "Je suis stressée..."

Jeudi 14 décembre 2017, M6 diffusera la finale de la 12e saison d'Incroyable Talent en prime time.

En amont de ce rendez-vous artistique très attendu, la finaliste Corinne Raspic (52 ans et comptable de métier) a accepté de parler à nos confrères du Parisien. Lors de cet entretien, la talentueuse chanteuse lyrique originaire de Lagny-sur-Marne a évoqué sa sclérose en plaques... mais aussi ses projets.

Concernant le golden buzzer qui l'a propulsée en finale jeudi dernier, Corinne a commenté avec humilité : "Sur le moment, j'ai été surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, j'ai une voix comme tout le monde. Je ne me rends pas compte qu'elle est différente." Et celle qui a été inscrite par son fils Boris (18 ans) de révéler : "La production m'a contactée alors que j'étais en maison de rééducation pour ma sclérose en plaques."

Aujourd'hui, Corinne espère bien remporter la compétition mais ne rêve en tout cas pas de gloire. "Je me moque de me voir à la télévision. La célébrité n'est pas du tout mon truc. (...) Je le prends comme un jeu et une belle aventure. Je suis un peu stressée mais ma vie ne va pas forcément changer. J'ai envie de dire que même si on est malade, il faut prendre le temps de faire ce que vous avez à faire", a-t-elle commenté. Son seul vrai projet ? Créer une association où tous les arts peuvent s'exprimer. "Ça me tient à coeur et je ne sais pas si je le verrai de mon vivant. Moi je le dis, je suis honnête", a-t-elle conclu.

La finale d'Incroyable Talent, c'est jeudi 14 décembre à 21h sur M6.