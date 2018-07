Cory Monteith : Sa mère fait des révélations sur son addiction à la drogue

Ann McGregor, la maman de Cory Monteith, a accordé une interview au site People dans laquelle elle s'exprime sur la mort de son fils, survenue en juillet 2013. Elle explique comment elle a appris la nouvelle et, surtout, donne des détails sur l'addiction de son enfant aux drogues...

"J'ai reçu un appel de Lea [Michele, star de Glee et compagne d'alors de Cory, NDLR] et elle criait au téléphone. Elle criait : 'Est-ce que c'est vrai, c'est vrai pour Cory ? Et j'ai demandé : 'Quoi donc pour Cory ?' Je n'entendais presque rien. Et puis la police a cogné à ma porte. Je suis entrée dans un état second. Je n'avais plus aucune émotion, et j'étais dans les vapes", a raconté Ann McGregor. Peu après, la mère de l'acteur dit avoir eu du mal à faire son deuil. "Je savais que c'était vrai mais il y avait des fois quand je me mentais à moi-même, je me disais : 'Il est à Los Angeles, il va me téléphoner.' Je suis toujours au bord du précipice. Quand vous perdez quelqu'un qui est une part tellement importante de vous, vous perdez tous vos buts dans la vie", a-t-elle ajouté.

Après l'autopsie du corps de l'acteur, on a appris que Cory Monteith avait succombé à une overdose d'alcool et de drogues. Ann McGregor en dit plus... Elle explique que son fils fumait déjà de la marijuana à 13 ans et buvait en cachette au point qu'au fil des années, les problèmes s'étaient aggravés et, à 19 ans, il avait déjà fait deux cures de désintoxication ! Le fait d'être allé vivre en Californie pour sa carrière n'avait pas arrangé les choses. "Il n'était pas prêt pour le monde d'Hollywood", clame-t-elle, ajoutant qu'il avait recommencé à se droguer en 2012, sept mois avant sa mort. Après une nouvelle cure, il a alors été confronté à un challenge. Sous traitement dentaire entre mai et juillet 2013, il aurait repris des drogues pour atténuer sa douleur. "Il avait des petites dents et elles étaient toutes recouvertes par des implants. Il avait alors beaucoup de médicaments dans le corps, ce qui n'était pas bon pour lui qui sortait de cure (...) Il n'avait pas assez de drogues dans le système pour que cela le tue mais pour une raison ou une autre, cela l'a fait quand même à cause de son intolérance", a-t-elle expliqué.

Thomas Montet