Coup de foudre à Jaipur : Une suite en préparation !

Plus de 4,5 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur petit écran le 19 octobre dernier pour suivre le téléfilm romantique Coup de foudre à Jaipur (TF1). Il racontait l'histoire d'Anne (Lucie Lucas), une avocate parisienne qui devait rejoindre son compagnon en Inde afin de se marier et ramener les cendres de sa belle-mère. Et, au cours de son voyage, elle croisera la route de Ravi (Rayane Bensetti), un Franco-Indien qui cumule plusieurs métiers pour survivre.

Face à ce succès, la première chaîne a pris la décision de lancer une franchise de comédies romantiques dont le titre commence par "Coup de foudre à...". Et bonne nouvelle, un projet est déjà en cours de préparation. Intitulé Coup de foudre à Noël, ce nouveau téléfilm réunira les talentueux Tomer Sisley (Largo Winch) et Julie de Bona (Le Secret d'Elise).

Le pitch ? Charlotte, une jeune administratrice judiciaire s'est envolée pour la Laponie afin de fermer une entreprise française en faillite. De son côté Martial, un cadre d'entreprise, tentera de la convertir à l'esprit de Noël et à l'amour.

Le tournage a débuté le 27 mars dernier et se déroulera jusqu'au 25 avril entre la Suède et la République Tchèque. Si pour l'heure, la date de diffusion n'a pas encore été communiquée, on se doute qu'elle est programmée pour les fêtes de Noël.