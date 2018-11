Coupe Davis : Jérémy Chardy obligé de repousser sa lune de miel avec Susan

Jérémy Chardy ne s'attendait pas à ce Yannick Noah l'appelle pour la finale de Coupe Davis qui se joue du 23 au 25 novembre 2018 à Lille. Et pourtant. Avant de céder son poste de capitaine à Amélie Mauresmo, Yannick Noah a fait ce choix audacieux, pour le plus grand plaisir et la plus grande fierté de son joueur.

Prêt à en découdre avec les Croates, Jérémy Chardy a pourtant dû revoir son emploi du temps. Le Palois de 31 ans devait partir en voyage, mais pas n'importe lequel... sa lune de miel. Marié depuis septembre 2017 au magnifique mannequin américain Susan Gossage, le tennisman avait programmé une escapade à l'île Maurice et au Mozambique. Mais c'était avant de recevoir sa convocation. Un changement de plan qui a quelque peu contrarié son épouse. "J'étais trop content pour moi, mais lorsque j'ai dû annuler la réservation, ma femme rigolait moins. C'est la deuxième fois que ça nous arrive, mais elle sait ce que ça signifie pour moi", a-t-il fait savoir au cours d'un entretien accordé à RMC Sport.

Lorsqu'il s'était uni à sa belle Susan à Pau devant un certain François Bayrou, le 40e joueur mondial avait été contraint de déclarer forfait pour la demi-finale de Coupe Davis qui avait opposé la France à la Serbie, toujours à Lille. Une absence qu'il avait rapidement notifiée après les quarts de finale remportés contre la Grande-Bretagne.

Précédemment en couple avec Alizée Lim, ravissante joueuse française de tennis de 27 ans, Jérémy Chardy avait demandé la main de Susan Gossage lors d'un voyage en amoureux organisé en Zambie en novembre 2016, pays natal de son épouse. Les tourtereaux se fréquentaient depuis un peu plus d'un an.