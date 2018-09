Coupe Davis : Yannick Noah et ses joueurs victorieux, leurs femmes en liesse

Alors qu'il avait dit ne plus vouloir jouer en Coupe Davis pour se consacrer à sa famille, Julien Bennetau a finalement accepté de rejoindre les Bleus. Associé à Nicolas Mahut en double, suite à la blessure de Pierre-Hugues Herbert, le tennisman de 36 ans devrait cette fois-ci tirer pour de bon sa révérence. Julien Benneteau a ainsi vécu cette victoire en demi-finale avec une grande émotion, sous les yeux de sa femme Karen et de leur fils venu le rejoindre sur le court.

Pouille et Paire réconciliés

Ce rendez-vous réussi contre l'Espagne aura été l'occasion pour Lucas Pouille de créer une nouvelle relation avec son capitaine mais aussi avec l'un de ses coéquipiers avec qui il était jusqu'à présent brouillé.

Dans une interview accordée à L'Équipe lundi 17 septembre 2018, le jeune joueur de 24 ans avoue avoir longuement discuté avec Yannick Noah, mettant les choses à plat. "Lui et moi, c'est déjà une longue histoire. Aujourd'hui je le considère comme un ami à qui je peux faire confiance, auquel je peux me livrer", avoue-t-il.

Sa réconciliation avec Benoît Paire, il la doit en partie à sa compagne qui a joué les intermédiaires. "On s'est fâchés il y a quelques années à Mouilleron-le-Captif. Mais à Montréal l'an dernier, c'est lui qui a d'abord parlé avec Clémence, qui lui a conseillé de venir me voir. Et on a tourné la page", explique-t-il.

Depuis, les deux joueurs se sont découvert de nombreux points communs et partagent une nouvelle complicité : "On a passé une semaine superbe. C'est la preuve que, quand il se sent bien, dans le bon état d'esprit, il sait se contrôler !"