Coupe Davis : Yannick Noah soutenu par son clan avant de tirer sa révérence

Yannick Noah aurait aimé ne pas avoir à réconforter Lucas Pouille, en pleurs après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe Davis qui s'est déroulée les 23, 24 et 25 novembre derniers. Les Bleus n'ont pas vu le jour face à la Croatie, perdant trois des quatre matchs qui se sont joués au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Après cette défaite sans appel, Yannick Noah est à présent officiellement l'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis puisqu'il cède sa place à Amélie Mauresmo, qui était d'ailleurs présente.

Pour cette grande dernière, celui qui est le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros en 1983 a également pu compter sur le soutien de son épouse, Isabelle Camus, de leur fils de 14 ans Joalukas, de son beau-père Jean-Claude Camus (ancien producteur de Johnny Hallyday) mais aussi de son aîné Joakim. Le basketteur français de 33 ans qui évolue en NBA avait fait le déplacement depuis les États-Unis pour encourager son père. Il a d'ailleurs été annoncé durant le week-end que Joakim Noah devrait s'engager avec les Grizzlies de Memphis après avoir été lâché par les Knicks de New York.

Durant la conférence de presse qui a suivi la défaite de Lucas Pouille face au Croate Marin Cilic (7-6 [3], 6-3, 6-3), Yannick Noah n'a pas fait de langue de bois devant les journalistes, utilisant le franc-parler qu'on lui connaît. "Les gars ont fait le maximum. La barre était trop haute. Je pense qu'on n'a pas démérité, on perd contre une équipe plus forte. C'est pour ça que je ne suis pas si déçu que ça. On s'est fait défoncer. On n'a pas fait un break", a-t-il déclaré. L'ancien sportif s'est également exprimé sur son son avenir : "Le tennis de compétition [il va continuer à s'occuper de son association liée au tennis, NDLR], c'est fini ce soir. Je pars dans ma vie. J'ai eu des rêves et j'essaie de les vivre avant qu'il ne soit trop tard."

Une fois les caméras éteintes, Yannick Noah a publié un message empreint de nostalgie sur sa page Instagram : "Au revoir le vestiaire ! Au revoir vous tous !!! MERCI ! Vive les Bleus et les Supporters."