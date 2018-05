Coupe du monde 2018 : Après Shakira et JLo, quelle star pour chanter l'hymne ?

Après Shakira et son incontournable Waka Waka, puis le trio Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leitte avec leur titre We Are One au Mondial 2014, on sait qui interprètera la chanson officielle de la Coupe du monde 2018. Et c'est l'acteur et rappeur Will Smith qui semble être chargé d'accompagner cette nouvelle édition en musique.

Les rumeurs sont parties d'un cliché que la star américaine a publié sur son compte Instagram ce 22 mai 2018. Une photo sur laquelle le Prince de Bel-Air pose avec un ballon de foot officiel au côté du chanteur Nicki Jam, tout en indiquant les noms du DJ et producteur Diplo, ainsi que celui de la chanteuse albanaise Era Istrefi.