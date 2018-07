Coupe du monde : Kylian Mbappé, star des Bleus, est-il en couple ?

Erigé en superstar, le nouveau chouchou des Bleus, Kylian Mbappé, fait l'objet de toutes les convoitises. L'attaquant du PSG a surtout vu sa côte grimper en flèche après son doublé contre l'Argentine, dans un match qui restera dans les annales de cette Coupe du monde 2018. Depuis, son nom est sur toutes les lèvres, et les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. En ligne de mire notamment, son statut sentimental.

En effet, pour ce jeune joueur acheté l'été dernier par le club de la capitale moyennant 180 millions d'euros, autant dire qu'il s'agit d'un bon parti. Pourtant, notre Kyky national, bien les pieds sur terre, semble être on ne peut plus célibataire. Ces derniers jours pourtant, la rumeur voulait qu'il soit en couple avec Alicia Aylies, l'ex-Miss France 2017. La belle était en effet aux côtés de Rachel Legrain-Trapani, ex-Miss également et compagne de Benjamin Pavard, l'autre héros du France-Argentine, lors de ce même match.

Pointée du doigt, la jeune femme a eu une réponse on ne peut plus ferme et a taclé ce "genre de personnes qui t'envoient des messages inutiles concernant des gens qu'elles n'ont jamais rencontrés". "Les filles, arrêtez d'être 'amoureuses' de l'image que certaines personnes renvoient ! Dans le fond, vous ne savez pas qui elles sont réellement", a-t-elle rajouté. Est-elle réellement en couple avec Kylian Mbappé ? Elle ne répond pas pour autant : "En attendant, pour moi rien n'a changé. Je n'ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux."

Il faut dire que déjà en mai dernier, elle était présente au Stade de France pour soutenir le PSG, avant d'être aperçue à Roland-Garros, en même temps que lui. Début juin par exemple, invité de l'émission Au tableau !, le jeune homme avait confirmé son célibat. "Je me repose en regardant d'autres matchs, avait-il confié au Parisien. Toute ma vie tourne autour du foot ! Je vis, je mange et je dors football ! Ce sport est plus qu'une passion, il prend toute la place", avait-il rajouté, alors qu'à ce moment-là, France Dimanche laissait entendre une possible - et improbable - idylle avec Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco...