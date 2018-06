Coupe du Monde : Robbie Williams fait un doigt d'honneur en plein show !

La Coupe du Monde de football 2018 a enfin commencé ! Son coup d'envoi a été donné avec une cérémonie ce jeudi 14 juin 2018 à Moscou, le match d'ouverture opposant le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Avant la rencontre, Robbie Williams a surpris les millions de téléspectateurs de l'événement en leur adressant un doigt d'honneur...

Robbie Williams était la star de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2018. Le chanteur de 44 ans et récent rescapé d'un incendie d'hôtel s'y est produit au côté d'Aida Garifullina et a enflammé le complexe olympique Loujniki de Moscou. Sa prestation a été marquée par un geste surprenant : filmé de près par une caméra, Robbie Williams a fait un doigt d'honneur et un sourire à l'objectif.

Incompréhension générale, dans le stade moscovite où se trouvaient le président russe Vladimir Poutine et le prince d'Arabie Saoudite Mohammed Bin Salman Al Saud, ainsi que sur la Toile !