Courteney Cox, 53 ans et bientôt enceinte ? "J'aimerais avoir un bébé"

Déjà maman d'une petite Coco, 13 ans, qui est sa copie conforme, Courteney Cox aimerait bien retenter l'expérience de la maternité. Mais voilà, l'actrice de Friends est âgée de 53 ans. À l'heure de la ménopause, elle défie le temps qui passe – et la science – et affiche son envie : "J'aimerais avoir un bébé maintenant !"

Une confidence faite au magazine NewBeauty, dont elle fait la couverture. "Je veux dire, je pourrais couver les oeufs de quelqu'un d'autre. Je serais l'un des personnes les plus âgées à le faire, mais j'adorerais le faire avec Johnny. Je sais que c'est fou mais j'aimerais", a rajouté la star de la série Cougar Town. À nouveau folle amoureuse du guitariste de Snow Patrol après leur rupture en décembre 2015, Courteney Cox semble déterminée à faire de ce fantasme une réalité.

Elle peut compter sur le soutien de Johnny McDaid, de 13 ans son cadet. "La beauté extérieure n'est même pas dans ses critères. J'ai pour habitude de m'inquiéter à propos de la différence d'âge, mais je ne crois pas que cela compte au final. Il apprécie la beauté, mais c'est plus profond que cela. C'est plus profond que cela pour moi aussi, mais heureusement, je le trouve canon et extrêmement sexy", a malicieusement glissé l'ex-femme de David Arquette – avec qui elle avait eu Coco.

Dans l'interview, l'ancienne partenaire de jeu de Jennifer Aniston dans Friends évoque aussi sa fille, qui "adore se maquiller". "Tant qu'elle ne se sexualise pas elle-même, c'est vraiment juste pour qu'elle se sente bien", avoue sa mère. Parfois je souhaiterais que ses shorts soient plus longs – je ne vais pas mentir. Mais je veux garder une relation de confiance avec elle. Cela m'importe plus de savoir ce qu'elle regarde plutôt que ce qu'elle a sur le visage."

Enfin, Courteney Cox s'est également confiée sur la chirurgie esthétique. "Je suis aussi naturelle que possible", lâche la star, qui dit être revenue à un état d'antan. "Je me sens mieux parce que j'ai l'impression de me ressembler. Je pense que je ressemble plus aujourd'hui à la personne que j'étais avant. Je l'espère", glisse-t-elle.