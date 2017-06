Courteney Cox assume son visage au naturel et se détend avec sa Friend "Phoebe"

C'est en devenant Monica Geller dans la série Friends diffusée à partir de 1994 que Courteney Cox a atteint le statut de star. Durant dix saisons, elle incarne avec brio l'irrésistible maniaco-perfectionniste de la bande qui finit mariée à Chandler Bing (Matthew Perry). Dans la vraie vie, les héros sont restés amis, notamment avec Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) avec qui on a pu la voir dîner chez Palm à Beverly Hills le 27 juin. Les années passent mais rien ne change, ou presque.

Car si l'actrice de 53 ans a brillé par son talent et son charisme ravageur – déjà palpable dans le clip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark –, les années ont passé et son visage a changé. Son physique a fait l'objet de nombreuses interrogations, notamment sur son usage immodéré du bistouri. Courteney Cox a abordé le sujet de manière très franche dans une interview pour le magazine NewBeauty :

"Vieillir est de manière générale difficile. J'ai l'impression d'avoir 34 ans, donc ne pas les avoir ne me semble tout simplement pas naturel. Je ne comprends pas. Je me sens mieux que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Je prends beaucoup plus soin de moi. Mais Hollywood, ce milieu, rend les choses plus difficiles. J'ai grandi en pensant que l'apparence était la chose la plus importante. C'est triste car c'est ce qui m'a créé des problèmes. J'essayais tellement de rester dans le coup, que j'ai fini par aggraver les choses. J'allais chez un médecin qui me disait : 'Vous êtes superbe, mais une petite injection ici aiderait aussi.' Et ensuite, on continue, on 'remplit' [les rides] encore et encore. On ne s'en rend pas compte parce que c'est graduel. Jusqu'au jour où on se dit : 'Oh merde, ça ne rend vraiment pas bien.'"

Aujourd'hui, Courteney Cox affirme qu'elle a arrêté les "remplissages dermiques" qui comblent les rides et les a dissoutes. " Je suis aussi naturelle que je pourrais l'être. Je me sens mieux car je ressemble à moi-même. Je pense que je ressemble plus à la personne que j'étais. Enfin j'espère. Les choses vont changer. Tout va s'affaisser et j'essayais d'empêcher cela, mais ça me donnait l'air artificiel. On a besoin de pouvoir bouger son visage, surtout quand on a une peau fine comme la mienne. Ce ne sont pas des rides-là, ce sont des lignes de sourires. J'ai appris à accepter cela et j'ai réalisé que les 'fillers' [les produits qui comblent les rides] ne sont pas mes amis."

Dans cette démarche d'acceptation, Courteney Cox peut compter sur le soutien de son amoureux de 40 ans, Johnny McDaid, membre du groupe Snow Patrol, et sur sa fille, la prometteuse Coco, née il y a treize ans de sa relation avec David Arquette.