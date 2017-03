Courtney Love : Sa grand-mère, la romancière Paula Fox, est morte

La romancière américaine Paula Fox est morte à l'âge de 93 ans, à Brooklyn, le mercredi 1er mars. Son décès n'a toutefois été annoncé que le dimanche 5 dans les pages du New York Times. C'est sa fille Linda Carroll-Barraud qui l'a dévoilé.

Née en avril 1923, elle avait été abandonnée par ses parents alors qu'elle était encore bébé. Paula Fox avait été élevée par des proches parents, puis des amis, et même par le pasteur d'une petite ville, aux États-Unis et à Cuba, le pays de sa mère, avant d'être récupérée par ses géniteurs. Elle a définitivement quitté sa famille à l'âge de 16 ans. Mariée deux fois, Paula Fox a eu deux enfants et plusieurs petits-enfants, dont l'actrice et rockeuse Courtney Love.

La romancière avait débuté sa carrière par des romans pour la jeunesse. Son oeuvre à destination des enfants a été récompensée en 1978 par le prix Hans Christian Andersen. Elle avait également obtenu en 1974 la médaille Newbery, qui récompense l'auteur du meilleur livre pour enfants américain, pour Le Voyage du négrier sur la traite des Noirs. Paula Fox, qui a mis longtemps avant de se faire un nom, a véritablement gagné en notoriété dans les années 1990. En effet, l'auteur américain Jonathan Franzen parle alors d'elle comme du "meilleur écrivain de sa génération", évoquant la publication en 1970 du livre Personnages désespérés qui met en scène le naufrage d'un couple. Le livre est alors réédité en 1999 aux États-Unis et connaît un succès phénoménal, souligne l'AFP.

En 2001, elle avait publié ses mémoires, Parure d'emprunt puis, en 2005, l'Hiver le plus froid, ses souvenirs d'un séjour dans l'Europe dévastée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.