Courtney Stodden à peine divorcée et déjà en chasse d'un nouveau riche mari

Courtney Stodden ne perd pas de temps pour rebondir après son divorce de Doug Hutchinson. La sulfureuse bimbo, âgée de 22 ans, avait fait scandale il y a six ans en épousant l'acteur de 34 ans son aîné. Bien qu'elle affirme être aujourd'hui "une tout autre personne", l'apprentie chanteuse et vedette du petit écran n'en perd pas pour autant ses bonnes habitudes.

Selon le site du tabloïd The Sun, la plantureuse blonde s'est remise en chasse et cherche un nouveau sugar daddy sur le site de rencontres spécialisé WhatsYourPrice. "Je suis toujours partante pour de bons moments ! Je cherche un homme qui a réussi pour boire du champagne et rigoler. Il doit avoir le sens de l'humour, je ne cherche pas quelqu'un qui ne fait que parler. Impressionnez-moi", stipule la description de son profil, accompagnée de plusieurs photos torrides.

Rappelons que Courtney Stodden et Doug Hutchinson se sont séparés l'année dernière, après six ans d'une romance en dents de scie. L'ancien couple avait rompu une première fois, après le passage de la jeune femme dans l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother, avant de se réconcilier. Malheureusement, la fausse couche de la bimbo fan de Marylin Monroe, ainsi que leur différence d'âge, auront eu raison de leur amour si l'on en croit une interview qu'elle a donnée au tabloïd anglais le mois dernier.

"Une rupture c'est toujours très dur, même si on s'entend bien avec Doug c'est difficile parce qu'on essaie de préserver notre amitié malgré tout. Il a été toujours été gentil à mon égard, et m'a soutenu à une époque où même ma famille n'était pas là pour moi. C'est un pilier dans ma vie et j'espère que l'on restera amis et associés. Je ne veux pas le perdre", a-t-elle ajouté dans un autre entretien pour le magazine Us Weekly.

Célibataire, Courtney, qui a célébré son divorce lors d'une folle soirée à la fin du mois dernier avec toutes ses copines sexy, entend bien profiter de la vie et espère "se retrouver elle-même"... avant de se trouver un nouveau riche mari ?

