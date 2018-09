Courtney Stodden : Fière d'être tout en courbes en bikini face à Hailey Baldwin

Courtney Stodden aime se déshabiller, mais pas seulement. Parfois, elle aime aussi se prêter à l'exercice pour faire passer des messages engagés.

Sur Instagram, la bimbo américaine de 24 ans, qui est connue pour ses participations aux émissions de télé-réalité Celebrity Big Brother (2013) et Celebs Go Dating (2017), a publié lundi 24 septembre 2018 un photomontage qui met en évidence une photo d'elle au côté d'une photo du mannequin Hailey Baldwin. Les deux femmes, qui ont deux morphologies différentes, portent le même maillot de bain. Et c'est précisément pour cette raison que l'ex-femme de Doug Hutchison utilise ce montage.

"Ce n'est pas un cas de figure pour savoir qui porte le mieux le même bikini noir. Ce n'est PAS une comparaison. Il s'agit de célébrer tous les types de corps ! @haileybalwin #corpspositif #mince #courbes", a-t-elle écrit.