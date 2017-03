Criss Angel : Le magicien perd connaissance en plein show !

Criss Angel ne fait pas partie des magiciens les plus renommés de la planète pour rien et s'emploie à repousser toujours plus loin les limites du concevable et de l'illusion. Mais vendredi soir, le malaise qu'il a fait sous les yeux des spectateurs était bien réel.

La showman américain de 49 ans venait d'entamer au Luxor de Las Vegas une nouvelle représentation de son spectacle Mindfreak Live!, qui a succédé l'an dernier à Criss Angel Believe, une des grandes attractions de la capitale du jeu pendant des années. Dix minutes après le début, alors qu'il proposait son tour de la double camisole de force, suspendu par les pieds et la tête en bas, il a perdu connaissance. Des personnes du public ont relaté l'incident sur les réseaux sociaux, racontant comment, au bout de deux minutes passées à gesticuler pour se libérer de ses entraves, l'illusionniste a été redescendu jusque sur le plateau tandis qu'on faisait tomber le rideau. Ce qui n'a pas empêché certains spectateurs de constater, avant d'être évacués, qu'il semblait s'être évanoui. TMZ.com rapporte que la star a été transportée aux urgences du Spring Valley Hospital Medical Center, dont il est ressorti sur ses deux pieds quelques heures plus tard.

Les représentants de Criss Angel ont confirmé la véracité des faits dans un communiqué transmis au magazine People : "Criss Angel a l'habitude de réaliser certaines des illusions et des évasions les plus dangereuses au monde en direct sur scène. Au cours de la performance de vendredi soir, alors qu'il tentait de réaliser sa fameuse évasion de la double camisole suspendu par les pieds, il a perdu connaissance. Il a été ramené sur la scène et emmené à l'hôpital où il a été examiné et libéré tôt ce samedi matin. Il doit subir d'autres examens ce samedi et, bien que ce ne soit pas certain pour le moment, il a l'espoir de remonter sur scène ce soir. Il adresse ses remerciements pour les innombrables marques d'amour et de sollicitude de ses fans partout dans le monde." De son côté, TMZ a obtenu la confirmation qu'il se produirait bien samedi soir, sans savoir toutefois s'il retenterait le numéro en question.

En 2013, il s'était blessé à l'épaule et avait été contraint à dix semaines de repos en réalisant un numéro similaire à Times Square.

L'incident de vendredi soir a empêché Criss Angel et son fils Johnny Crisstopher (3 ans), atteint d'une leucémie, de participer samedi matin à un événement au profit de l'association Make-A-Wish qui réalise les rêves d'enfants malades. En son absence, un représentant de son association HELP en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques a effectué en son nom un don de 100 000 dollars.