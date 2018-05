Cristiana Reali et Francis Huster : Les ex réunis pour Laurent Ruquier

Le retour des Parisiennes, groupe féminin pop et jazz qui a marqué les années yé-yé, a attiré du monde, et du beau monde. Instigateur et producteur de cette nouvelle version qui rassemble un quatuor composé de Mareva Galanter, Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra,Laurent Ruquier a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités lors de la grande première organisée le 24 mai 2018 aux Folies Bergère, à Paris (où le spectacle est programmé jusqu'au 3 juin prochain avant une tournée).

Entouré de Mareva Galanter, Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra lors du cocktail qui s'est déroulé après le spectacle, l'animateur phare de France 2 et des Grosses têtes sur RTL avait logiquement convié Arthur, le compagnon de Mareva Galanter, mais aussi Bernard Henri-Lévy, le mari d'Arielle Domsbasle.

Séparés depuis 2008 après être restés en couple dix-sept ans et avoir fondé une famille composée de deux enfants, Elisa et Toscane, Cristiana Reali et son ex-compagnon Francis Huster se sont retrouvés à la première des Parisiennes. Restés en très bons termes, l'actrice de 53 ans et le comédien de 70 ans ont posé avec complicité lors du photocall, rejoints par le producteur et réalisateur Steve Suissa.

Parce qu'il fait une apparition dans le spectacle des Parisiennes sous la forme d'une intervention vidéo lors de l'interprétation du titre Un tout petit pantin (tout comme Alain Chabat), Philippe Katerine avait fait le déplacement.

Laurent Ruquier a également présenté son spectacle à plusieurs personnalités avec qui il travaille sur France 2 ou RTL pour les Grosses têtes : Yann Moix, Gerard Miller, Michel Drucker, Cristina Cordula, Chantal Ladesou, Roselyne Bachelot...

Le monde de la danse était également représenté avec la venue du chorégraphe Kamel Ouali ainsi que Maxime Dereymez et Christian Millette de Danse avec les stars.

Plongées dans une ambiance vintage, Mareva Galanter, Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra revisitent des succès pop et drôles de l'époque, le tout avec la mise en scène moderne et décalée de Stéphane Jarny. Les Parisiennes se produisent jusqu'au 3 juin 2018 aux Folies Bergère avant de partir en tournée.