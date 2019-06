Cristiano Ronaldo à Saint-Tropez : doux baiser à Georgina sur leur luxueux yacht

Les vacances de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez avaient débuté par un séjour en Grèce en compagnie de Cristiano Jr, mais aussi des trois autres enfants qui composent la famille : les jumeaux Eva et Mateo, 2 ans, et la petite dernière Alana Martina, 1 an et demi. Toute la tribu, accompagnée d'une nounou en renfort, a été vue embarquant dans un jet privé à l'aéroport de Kalamata le 18 juin 2019, après avoir passé une semaine dans l'hôtel cinq étoiles Westin Resort Costa Navarino. Le 12 juin, Georgina Rodriguez avait immortalisé le début de ces vacances avec une photo de groupe prise à l'intérieur depuis leur jet.

Autant d'images heureuses et paradisiaques qui ne font pourtant pas oublier que Cristiano Ronaldo est toujours inquiété par une plainte pour viol.