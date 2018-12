Cristiano Ronaldo accusé de viol : Sa défense fragilisée

Cristiano Ronaldo est accusé par une femme nommée Kathryn Mayorgass de l'avoir sodomisée en juin 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Il est également suspecté d'avoir acheté son silence en lui signant un chèque de 375 000 dollars en échange d'une confidentialité absolue sur les faits présumés ainsi que de l'abandon de toute procédure.

Face à la gravité des accusations et bien embarrassé que le dossier refasse surface après que Kathryn Mayorgass s'est confiée à l'hebdomadaire Der Spiegel en octobre dernier, l'attaquant portugais avait nié en bloc ce "crime abominable." Sauf que le média allemand n'en a pas fini avec cette affaire puisqu'il a publié de nouveaux éléments ont été publiés le 30 novembre dernier.

CR7 aurait répondu à un questionnaire de 27 pages dans le cadre de l'affaire. Mais ce sont deux versions bien différentes qui ont été livrées, l'une à des avocats portugais en septembre 2009 et l'autre à ses avocats américains en décembre de la même année. Alors qu'il aurait déclaré dans un premier temps que Kathryn Mayorgass avait "dit qu'elle ne voulait pas, mais elle s'est rendue disponible. (...) Mais elle a continué à dire non. 'Ne le fais pas. Je ne suis pas comme les autres.' Je me suis excusé ensuite", les mots de CR7 n'ont pas été les mêmes quelques mois plus tard. "Elle ne s'est pas plainte, elle n'a pas crié, elle n'a pas appelé à l'aide ou quoi que ce soit de ce genre", a-t-il répondu à la même question concernant la description de l'acte sexuel et l'attitude de la victime présumée.

Un 6e ballon d'or ?

Déjà élu Ballon d'or à cinq reprises (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017), Cristiano Ronaldo est en lice pour en décrocher un nouveau. Alors que la cérémonie sportive se déroule ce lundi 3 décembre à Paris, l'attaquant star de la Juventus de Turin en route pour le mariage ne sera pas présent, pas plus que Lionel Messi.