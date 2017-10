Cristiano Ronaldo : Adorable photo de famille avant un match capital

Sur ses autres photos mises en ligne cette semaine, CR7 est immortalisé à l'entraînement avec ses partenaires de l'équipe nationale du Portugal.

La Selecção est en déplacement à Andorre et a affronté l'équipe de la principaut,é ce samedi 7 octobre, en qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Les Portugais se sont imposés 0 à 2.

Le capitaine CR7 a inscrit le premier but de son équipe et pu compter sur le soutien de Georgina et Cristiano Jr, en âge de suivre et comprendre le football !