Cristiano Ronaldo : Aux petits soins pour Georgina, sa déesse grecque

Cristiano Ronaldo vient à peine d'agrandir sa famille avec des jumeaux nés d'une mère porteuse que le célèbre attaquant portugais de 32 ans s'apprêterait une nouvelle fois à devenir papa. Selon les rumeurs et les photos qui se font en plus en plus éloquentes, sa jeune compagne Georgina Rodriguez serait enceinte de leur premier enfant. Une grossesse scrutée de très près, mais qui n'a toujours pas été confirmée, ni infirmée, par les principaux intéressés.

Très mystérieux sur sa vie privée, prenant toujours soin de faire signer un contrat de confidentialité bien ficelé aux mères porteuses qu'il engage, Cristiano Ronaldo ne cache plus son bonheur avec Georgina. Actuellement en vacances à Ibiza avec tout son clan, ses jumeaux Eva et Mateo, son fils aîné Cristiano Jr et sa maman Maria Dolores dos Santos Aveiro, la star du Real Madrid a également convié Georgina Rodriguez. Toute la grande tribu était de sortie mardi 11 juillet pour une escapade sur l'île de Formentera située à quelques kilomètres de celle d'Ibiza.

Si Georgina Rodiguez n'avait pas pris soin de cacher son ventre de plus plus arrondi lors d'une virée en mer sur un magnifique yacht, arborant de nouvelles formes dans un bikini coloré, la jolie danseuse espagnole de 23 ans l'a dissimulé hier. Habillée d'une tunique de plage décolletée et légère, chaussée de spartiates, telle une déesse grecque, la supposée future maman a pu compter sur Cristiano Ronaldo pour l'aider à arpenter le terrain rocailleux. Guidant sa compagne sur les cailloux, le quadruple Ballon d'or lui tient la main afin d'éviter une chute qui serait d'autant plus malvenue en cas de grossesse avérée.

Complètement gaga de ses jumeaux, dont il avait officialisé la naissance après la défaite du Portugal en demi-finale de la Coupe des confédérations, CR7 n'avait pas tardé à dévoiler leur visage. Une première photo de Georgina avec l'un des deux bébés avait suivi quelques jours après dans la foulée.

Alors que ses coéquipiers du Real (Karim Benzema, Raphaël Varane...) se sont envolés pour Los Angeles pour participer à l'International Champions Cup, Cristiano Ronaldo est exempté. Zinedine Zidane lui a-t-il accordé un congé paternité ?

Olivia Maunoury