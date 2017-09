Cristiano Ronaldo : Caliente à la piscine, sa belle Georgina s'arrondit...

Ce premier enfant avec Cristiano Ronaldo n'était pas vraiment prévu mais, qu'importe, l'inattendu a sa magie... Enceinte du célèbre attaquant portugais de 32 ans, Georgina Rodriguez vit cette première grossesse avec sérénité et discrétion. Même s'ils se fréquentent depuis peu, la jeune danseuse espagnole de 23 ans n'a pas mis longtemps à trouver sa place dans la famille de CR7.

Très proche de son fils aîné, Cristiano Jr, la jolie brune s'occupe à présent de lui lorsque Cristiano Ronaldo est occupé à s'entraîner avec ses coéquipiers du Real Madrid, sous les ordres de son entraîneur Zinedine Zidane, ou à poser avec son nouveau bolide à 400 000 euros. Parmi les missions de Georgina : emmener Cristiano Jr à l'école ou le récupérer à la fin de la journée. C'est en train d'effecteur cette tâche que la jeune femme enceinte a été photographiée, le mercredi 6 septembre, à Madrid.

Moulée dans un slim noir en jean et un top très près du corps, la compagne de Cristiano Ronaldo arborait un ventre un peu arrondi. Cependant, pas de prise de poids trop flagrante pour l'instant car la belle Espagnole prend grand soin de sa silhouette. Pour rester tonique, la jeune danseuse et mannequin originaire de Jaca, dans la province d'Huesca, pratique le stretching à domicile, guidée par sa coach personnelle Daniela Ospina. Des séances qu'elle partage avec ses milliers d'abonnés sur Instagram.

Dotée d'un agréable physique, Georgina Rodriguez expose aussi ses jolies courbes de façon plus sensuelle, comme elle l'a fait le week-end dernier. La future maman a posté une photo d'elle à la piscine. Allongée sur le ventre, elle présente un fessier non couvert et rebondi, le même dont Cristiano Ronaldo avait généreusement profité lors de leurs vacances torrides à Ibiza. Georgina voulait émoustiller, elle a réussi...