Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : Grande première sur Instagram !

Quatre mois. Il aura fallu attendre quatre longs mois depuis l'officialisation de l'histoire d'amour de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, en janvier dernier à l'occasion du gala des FIFA Awards, pour que le footballeur de 32 ans et la danseuse de 23 ans passent un autre cap significatif : celui de la première photo sur les réseaux sociaux.

Quatre mois, sur l'échelle d'Instagram de CR7, c'est une éternité. Et pourtant, c'est à sa compagne que le roi du selfie et des poses moquées a laissé l'initiative : la charmante brunette a publié sur son propre compte Instagram, ce mardi 23 mai 2017, une photo souvenir de leur soirée au concert de J Balvin à Madrid lundi soir. Après avoir décroché ce week-end le titre de champion de la Liga avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo s'est offert un moment de détente avec sa belle et le couple a eu le plaisir de rencontrer le prince colombien du reggaeton en loge.

Sur l'image partagée par Georgina, l'attaquant du Real et la danseuse originaire de Jaca apparaissent détendus et tactiles comme jamais, la jeune femme posant la main sur les abdominaux en béton de CR7 tandis que lui laisse la sienne traîner sur le short en jean moulant son fessier galbé.