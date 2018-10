Cristiano Ronaldo : Craquante photo avec ses jumeaux qui ont bien grandi !

Bien loin des accusations de viol qui pèsent contre lui - ce qu'il nie en bloc - le footballeur Cristiano Ronaldo profite de sa vie de famille dès qu'il a du temps libre. Vendredi 12 octobre 2018, sur son compte Instagram suivi par 143 millions d'abonnés, le sportif a dévoilé une nouvelle photo.

"Mes amours", a sobrement commenté Cristiano Ronaldo, en légende d'une photo prise chez lui. On le voit prendre la pose aux côtés de sa jolie compagne Georgina Rodriguez, souriante avec des oreilles de Minnie sur la tête, et de trois de ses enfants : Alana Martina (11 mois, née de sa relation actuelle) et les jumeaux Eva et Mateo (nés par mère porteuse, âgés de 16 mois). Ne manque sur la photo que son fils aîné Cristiano Jr (8 ans, lui aussi né par mère porteuse). On peut constater que les jumeaux du footballeur ont bien grandi, gagnant rapidement des centimètres et affichant de jolis minois !

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a signé un contrat de quatre ans avec l'équipe italienne de la Juventus de Turin, jusqu'en juin 2022. Le montant du transfert a affolé les compteurs puisqu'il s'élève à 100 millions d'euros !