Cristiano Ronaldo en toute humilité : Muscles saillants devant ses enfants

Lundi 23 octobre, Cristiano Ronaldo a remporté le titre de meilleur joueur lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards à laquelle il a assisté avec sa jeune compagne Georgina Rodriguez, très enceinte. Le célèbre footballeur portugais de 32 ans s'est succédé à lui-même puisqu'il avait déjà reçu ce prix en janvier à Zurich. Lors de la soirée, l'attaquant star du Real Madrid avait été interrogé par l'une des animatrices qui a cherché à connaître les secrets de son incroyable réussite. CR7 a joué la carte de l'humilité en invoquant le travail. Sans travail, le talent ne sert à rien a-t-il déclaré.

C'est ce même discours que Cristiano Ronaldo tient auprès de ses enfants, lorsqu'il effectue une séance de musculation à domicile, dans sa grande villa de Madrid. Mercredi 25 octobre, le joueur de Zinedine Zidane a publié une nouvelle photo sur sa page Instagram. En plein exercice, le Portugais fait travailler ses cuisses et ses bras, les muscles saillants bien en vue. CR7 a du public pour cette séance d'entraînement, son fils aîné Cristiano Jr (7 ans) et tient l'un de ses deux jumeaux, nés par mère porteuse en juin dernier, dans les bras. Difficile de savoir distinctement s'il s'agit de sa fille Eva ou de son fils Mateo mais le nourrisson et son grand frère fixent tous les deux avec attention le travail de leur papa.

À cette photo qui n'a rien d'inédit lorsque l'on connaît l'album photos Instagram de Cristiano Ronaldo, il ajoute un commentaire dans la même ligne que ses déclarations de début de semaine. "Enseigner à mes 2 enfants avec talent, que le travail et le dévouement sont les seules façon de devenir numéro 1", écrit-il.