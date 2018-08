Cristiano Ronaldo et Georgina : La dolce vita en Italie, leur nouvelle vie

Si leurs douces vacances, de la Grèce à Ibiza en amoureux et en famille, sont terminées, la dolce vita continue pour Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. Le couple semble en effet s'adapter avec délice à sa nouvelle vie en Italie...

Le 10 juillet dernier, CR7 refermait un chapitre colossal de sa vie et de sa carrière de footballeur en annonçant son départ du Real Madrid pour en ouvrir un autre, à 33 ans, en signant pour quatre saisons à la Juventus de Turin. Maintenant installés en Italie, le Portugais quintuple Ballon d'or et la danseuse espagnole de 24 ans s'acclimatent plutôt bien, comme en témoigne un moment de vie partagé par Georgina en story Instagram dimanche 5 août 2018. "Bonne soirée avec mon amour", écrivait-elle sur un selfie réalisé en voiture et accompagné d'un gif emblématique de La Belle et le Clochard. Le côté "bouche-à-bouche", elle l'avait donné à voir le mois dernier dans une photo torride de leurs vacances.

Le couple a-t-il dégusté des spaghetti bolognaise à la façon des irrésistibles cabots du classique Disney ? On l'ignore, mais on sait déjà que les amoureux ont savouré jeudi dernier un bon dîner au restaurant turinois La Credenza : "Fier d'être l'un des premiers à t'avoir accueilli dans ta nouvelle aventure italienne. Bienvenue, Cristiano Ronaldo !", s'est en effet réjoui sur les réseaux sociaux Giovanni Grasso, le chef de cet établissement étoilé au Guide Michelin situé à San Maurizio Canavese, dans le nord de l'agglomération turinoise, en publiant une photo souvenir de sa rencontre avec CR7.