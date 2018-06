Cristiano Ronaldo fiancé à Georgina Rodriguez ? Gros diamant exhibé en Russie !

Georgina Rodriguez a presque fait de l'ombre à Cristiano Ronaldo mercredi 20 juin 2016 lors du match opposant le Portugal au Maroc en Russie. Auteur d'un nouveau but après avoir déjà inscrit trois buts contre l'Espagne le 15 juin dernier, le célèbre attaquant de 33 ans a pu compter cette fois-ci sur le soutien de sa compagne, la belle Espagnole Georgina Rodriguez.

Absente pour le premier match du Portugal au Mondial 2018, la jolie brune de 23 ans s'est fait remarquer dans les tribunes du stade Loujniki de Moscou. Aux couleurs du Portugal, portant un maillot avec le fameux numéro 7 de Cristiano Ronaldo, la jeune maman arborait surtout un gros diamant à l'annulaire gauche, bijou qu'elle a largement exhibé. CR7 aurait-il demandé la main de sa compagne ?

Ce n'est pas la première fois que Georgina Rodriguez se montre avec un imposant diamant. Les rumeurs étaient déjà allées bon train en septembre 2017, lorsqu'elle avait assisté à un match du Sporting de Lisbonne, où CR7 a fait ses débuts contre Tondela au stade José Alvalade. Ce bijou arrondi n'est pas le même que celui facilement repéré ce 20 juin.

Les rumeurs de fiançailles ne sont pas les seules qui concernent le couple. Certains avancent en effet que Georgina Rodriguez serait à nouveau enceinte, sept mois seulement après avoir accouché de son premier enfant, la petite Alana Martina née en novembre 2017. Ces spéculations ont débuté après sa participation à la Fashion Week de Gran Canaria. Habillée d'une jupe crayon vert pomme, la jeune maman avait affiché un petit ventre rond. Pourtant, elle avait été repérée quelques jours plus tôt en pleine séance intensive de fitness avec sa coach à Madrid. Pas de ventre rond non plus lorsque Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont passé quelques jours de vacances à Malaga.