Cristiano Ronaldo : Fou de joie avec Georgina et Cristaninho, CR7 savoure...

Cristiano Ronaldo n'a pas manqué son nouveau rendez-vous avec l'Histoire du foot, et ses proches non plus : le clan intime - son fils, sa chérie, sa mère - du prodige portugais du Real Madrid était présent samedi 3 juin 2017 au Millennium Stadium à Cardiff, au Pays de Galles, pour le voir briller et triompher en finale de la Ligue des Champions.

Infaillible, le champion d'Europe en titre (en club et en sélection nationale) a parfaitement tenu son rang : double buteur, il a largement contribué à la nette victoire des Merengue contre la Juventus de Turin (4-1), après une première mi-temps intense et indécise. Après avoir été l'auteur de l'ouverture du score à la 20e minute, il fallait voir encore sa démonstration de joie explosive après le but du break, à la 61e.

A l'issue du match et après avoir soulevé le plus convoité des trophées continentaux pour la quatrième fois de sa carrière (2008 avec Manchester United, puis 2014, 2016 et 2017 avec le Real), c'est en toute tendresse que CR7 a savouré ce nouvel accomplissement exceptionnel, à 32 ans : sur la pelouse galloise, on a pu le voir faire durer ces instants de bonheur avec son fils Cristiano Jr. et sa compagne Georgina Rodriguez, avec laquelle il n'hésite désormais plus à afficher son amour. A tel point que les rumeurs - de fiançailles, de bébé - vont bon train concernant la suite de leur histoire...

S'ils se sont baladés collés-serrés au milieu de la liesse madrilène, Cristiano et Georgina n'ont cette fois-ci pas publié d'image d'eux sur les réseaux sociaux. Le footballeur a en revanche ajouté trois photos souvenirs à son compte Instagram, l'une avec Cristianinho, l'autre avec le trophée et la dernière avec sa mère Maria Dolores : dénominateur commun, le chiffre 4, comme autant de Ligue des Champions à son palmarès.