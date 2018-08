Cristiano Ronaldo heureux avec ses quatre enfants aux couleurs de la Juventus

Cristiano Ronaldo est du genre à aimer les défis et ne pas rester sur ses acquis. Après la démission surprise de Zinédine Zidane en mai 2018, alors qu'il était l'entraîneur du Real Madrid, CR7 a choisi lui aussi de quitter l'équipe madrilène avec laquelle il a remporté tant de trophées.

Le célèbre attaquant portugais de 33 ans a signé un contrat de quatre ans avec l'équipe italienne de la Juventus de Turin, jusqu'en juin 2022. Le montant du transfert a affolé les compteurs puisqu'il s'élève à 100 millions d'euros, payable en deux ans, plus la contribution de solidarité prévue par la réglementation de la Fifa et les frais accessoires, qui s'élèvent à 12 millions d'euros. De quoi donner le sourire à CR7 !

Rapidement et confortablement installé en Italie, Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à trouver ses marques avec cette nouvelle vie. Comblé par cette aventure qui a très bien démarré puisqu'il a remporté son premier match sous les couleurs de la Juve face à Vérone (3-2), le quintuple Ballon d'or ne vit pas seul ce nouveau défi mais entouré de sa compagne Georgina Rodriguez (avec qui il serait fiancé) et ses quatre enfants : Cristiano Jr (8 ans), Eva et Mateo, ses jumeaux nés par mère porteuse en juin 2017, et la petite dernière, Alana Martina, née en novembre 2017 et fruit de son amour avec Georgina.

C'est avec sa belle tribu réunie au complet que Cristiano Ronaldo s'est affiché sur Instagram le 21 août 2018, une "famille noir et blanc", comme il le commente en légende. Chaque membre de la famille porte en effet les couleurs de la Juventus de Turin.