Cristiano Ronaldo : La vraie date de naissance de ses jumeaux révélée !

En juin 2017, la télé portugaise SIC révélait un scoop : la naissance des jumeaux de Cristiano Ronaldo grâce à une mère porteuse. "C'est un secret que Cristiano Ronaldo n'a pas encore révélé au reste du monde", avaient alors partagé les présentateurs de la chaîne, dévoilant les prénoms des bébés, Eva et Mateo. Leur venue au monde avait été datée au 8 juin 2017, une erreur identifiée un an plus tard.

Alors qu'il se prépare activement pour le Mondial 2018 avec ses coéquipiers de l'équipe nationale portugaise, Cristiano Ronaldo s'est emparé de son compte Instagram ce mardi 5 juin 2018 pour célébrer un jour très particulier : le premier anniversaire de ses jumeaux. Eva et Mateo sont donc nés le 5 juin 2017. "Mes bébés Eva et Mateo fêtent leur premier anniversaire aujourd'hui ! Félicitations, mes chers enfants !", a partagé le célèbre attaquant de 33 ans avec ses quelque 128 millions de followers. Le footballeur partage également une photo de famille prise à l'occasion d'une baignade dans la piscine de sa propriété de Madrid, avec sa compagne Georgina Rodriguez et son fils aîné Cristiano Jr. Sa petite dernière Alana Martina apparaît en arrière-plan.