Cristiano Ronaldo : Le sexe de son bébé avec Georgina révélé par accident

Les médias portugais et espagnols avaient raison. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez verront bien la vie en rose dans quelques semaines. Alors que les dernières rumeurs annonçaient un accouchement pour le mois de novembre et la naissance d'une petite fille, deux proches de la future maman ont confirmé le sexe du bébé, par accident.

Danseuse de formation, Georgina Rodriguez continue de prendre des cours malgré sa grossesse. Une activité qui la passionne et qu'elle aime partager avec ses 1,8 millions d'abonnés sur Instagram. C'est ainsi que le 23 septembre dernier, la jolie Espagnole de 23 ans s'est dévoilée en plein cours de salsa, son premier, avec ses deux professeurs, Basi et Deisy. Chaussée de hauts talons, habillée d'une petite jupe noire qu'elle n'a pas manqué de faire virevolter, le tout en cachant au maximum son ventre arrondi qu'elle n'expose jamais à outrance, Georgina Rodriguez les remerciait d'avoir passé un si bon moment. "Merci à mes professeurs Basi et Deisy de m'avoir donné mes premières leçons de salsa. Je suis heureuse", a commenté la future maman sur Instagram, partageant photos et vidéo de la séance.

Ce dont Georgina Rodriguez ne se doutait pas, c'est que le duo en question divulguerait une information hautement confidentielle. Comme le rapporte le Dailymail, ses professeurs ont laissé un commentaire sur sa page, effacé depuis, qui disait : "Un plaisir de te donner des leçons de salsa. Nous sommes très heureux de la façon dont tu t'es débrouillé pour ton premier cours. La petite fille que tu portes sera une bonne danseuse."

Contacté par le Dailymail, le porte-parole de Cristiano Ronaldo n'a pas souhaité commenté l'information, tout comme les récentes rumeurs de fiançailles.