Cristiano Ronaldo : Mis en examen, il se donne à fond

Au tour de Cristiano Ronaldo de voir l'épée de Damoclès de l'administration fiscale suspendue au-dessus de sa tête ! Le footballeur star du Real Madrid a été mis en examen lundi 31 juillet 2017 pour fraude fiscale.

Auditionné pendant deux heures au tribunal de Pozuelo de Alarcon – "la commune la plus riche d'Espagne, dans la banlieue de Madrid, où il réside comme beaucoup d'autres célébrités", souligne l'AFP –, où il est arrivé et dont il est reparti en évitant les médias, CR7 est soupçonné, comme cela avait préalablement été révélé, d'avoir dissimulé une partie importante de ses revenus issus de l'exploitation de son image au Trésor espagnol via un montage de sociétés basées aux îles Vierges britanniques et en Irlande.

Le parquet reproche à Cristiano Ronaldo d'avoir déclaré tardivement, en 2014, 11,5 millions d'euros de revenus d'origine espagnole pour la période 2011-2014 alors qu'ils s'élevaient en fait à 43 millions, mais aussi d'avoir caché 28,4 millions d'euros concernant la période 2015-2020. Ce qui constitue un manque à gagner de 14,7 millions d'euros pour le fisc espagnol. L'amende encourue pourrait s'élever à 28 millions d'euros, selon des experts.

Je pense que nous devons tous payer nos impôts en fonction de nos revenus

Dans un communiqué émis à l'issue de l'audience par l'agence qui le représente, l'attaquant portugais assure n'avoir "jamais rien caché ni eu l'intention de pratiquer l'évasion fiscale" : "Je fais toujours mes déclarations d'impôts de façon volontaire parce que je pense que nous devons tous déclarer et payer nos impôts en fonction de nos revenus", insiste le quadruple Ballon d'or. Ses avocats, pour leur part, reconnaissent une simple différence d'interprétation sur la part de revenus taxables en Espagne et font valoir que s'il n'a déclaré qu'une seule fois en 2014, c'est parce que c'est l'année où il a effectivement touchés les revenus des droits à l'image collectés par sa société.

Laissant travailler la justice et indiquant avoir confiance en elle, Cristiano Ronaldo a d'autres sujets en tête : désormais papa de trois enfants après la naissance de jumeaux par mère porteuse, il se prépare à accueillir un autre enfant avec sa jeune compagne, Georgina Rodriguez. Il s'apprête par ailleurs à reprendre l'entraînement avec le Real Madrid le 5 août. Le joueur maniaque de son physique n'a naturellement pas attendu de retrouver ses coéquipiers pour travailler sa forme : sur Instagram, CR7 a ainsi choisi de se mettre en scène en plein effort dans deux publications parues depuis sa mise en examen.

"Du travail intense et de l'abnégation", a-t-il légendé l'une des photos. Sous-entendu : circulez, y a rien à voir.