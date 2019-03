Cristiano Ronaldo : Nouveau business surprenant, Georgina le patron

Cristiano Ronaldo promet le meilleur confort et la meilleure qualité de sous-vêtements avec sa ligne CR7 Underwear, dont il est l'ambassadeur. Le célèbre attaquant portugais de 34 ans promet également de merveilleuses nuits dans ses hôtels de luxe, à Madère mais aussi à Lisbonne. Le quintuple Ballon d'or vient à présent en aide aux personnes souffrant de problèmes capillaires.

Lundi 18 mars 2019, Cristiano Ronaldo a officiellement dévoilé sa nouvelle activité, un projet pour le moins inattendu. Le joueur star de la Juventus de Turin a ouvert une clinique spécialisée dans les implants capillaires à Madrid, la Insparya Hair Clinic. Il n'était pas seul mais accompagné de Georgina Rodriguez, la mère de sa fille Alana Martina, 1 an. La présence de la jolie Espagnole ne devait rien au hasard puisqu'elle occupera un poste essentiel dans l'organisation de la clinique.

Insparya Group, dont Cristiano Ronaldo est l'un des fondateurs, possède déjà des établissements au Portugal, l'implantation en Espagne est donc une première. "Je suis passionné par la santé, la technologie et la recherche. Ce sont des domaines dans lesquels je voulais investir", a-t-il fait savoir aux journalistes présents. Le choix de Madrid ne doit rien au hasard puisque CR7 y a passé plusieurs années et a marqué à jamais l'histoire du Real Madrid qu'il a quitté l'été dernier pour rejoindre la Juventus de Turin : "C'est la ville qui a marqué ma vie pour toujours d'un point de vue professionnel et émotionnel. J'y ai développé une partie importante de ma carrière et c'est aussi là-bas que j'ai fondé ma famille. Le peuple de Madrid me manque."

Si la star du ballon rond n'a pas besoin de toucher à ses cheveux, elle n'hésitera pas à avoir recours aux implants si besoin. "Quand j'en aurai besoin, bien sûr ! L'image est un outil essentiel pour réussir. Pour moi, c'est fondamental", a-t-il ajouté.

Cristiano Ronaldo était également accompagné de son fils aîné, Cristiano Jr, sur son 31 pour l'occasion. Le garçonnet de 7 ans qui suit les pas de son papa participe à tous les rendez-vous importants.