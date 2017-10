Cristiano Ronaldo : Nouvelle consécration en famille, Georgina très enceinte

Le 9 janvier 2017, Cristiano Ronaldo officialisait son amour pour Georgina Rodriguez lors de la soirée des Best FIFA Football Awards organisée en Suisse, à Zurich, en foulant son tout premier tapis avec elle et son fils aîné Cristiano Jr. Neuf mois et demi après, le célèbre attaquant portugais de 32 ans et sa jeune compagne réapparaissent à la même cérémonie, une grossesse en plus.

Très discrète ces mois passés, soucieuse de vivre l'arrivée de son premier enfant dans une bulle, Georgina Rodriguez n'avait encore jamais exposé officiellement son ventre rond. C'est chose faite. La danseuse espagnole de 23 ans se trouvait à Londres lundi 23 octobre pour la nouvelle édition des Best FIFA Football Awards où elle ne s'est pas cachée. Accompagnant Cristiano Ronaldo, la future maman a ainsi exposé ses rondeurs sur le green carpet, habillée d'une longue robe fluide décolletée. Posant avec CR7 et son fils Cristiano Jr devant les photographes, Georgina Rodriguez s'est ensuite installée au premier rang du London Palladium. Selon les dernières rumeurs, la danseuse attendrait une petite fille et devrait accoucher au mois de novembre.

À nouveau sacré meilleur jouer, se succédant ainsi à lui-même, Cristiano Ronaldo a savouré cette énième victoire en famille. Sa maman Dolorès dos Santos Aveiro et ses grandes soeurs Katia et Elma Aveiro avaient toutes fait le déplacement jusqu'à Londres, immortalisant le titre de CR7 sur scène mais aussi en coulisses.