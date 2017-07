Cristiano Ronaldo : Nouvelle photo de ses jumeaux, sa maman conquise

Chaque été, Cristiano Ronaldo passe une partie de ses vacances à Ibiza, en famille. Si 2017 n'échappe pas à la règle, grande nouveauté cette année avec la présence de trois nouveaux membres : sa compagne Georgina Rodriguez, dont le ventre de plus en plus arrondi semble confirmer une grossesse, et ses deux jumeaux Mateo et Eva, nés d'une mère porteuse en juin.

Alors que le célèbre attaquant portugais de 32 ans a officialisé la naissance de ses bébés après la défaite du Portugal en demi-finale de la Coupe des confédérations et qu'il a dévoilé une première photo tous les trois avant de poser ensuite avec son fils aîné de 7 ans, Cristiano Ronaldo Jr, c'est à présent sa maman qui s'affiche avec les nouveau-nés sur les réseaux sociaux.

Maria Dolores dos Santos Aveiro, qui fait également partie du voyage à Ibiza, a publié sa toute première photo avec ses petits-enfants sur sa page Instagram le 10 juillet. Aux anges, la maman de CR7 craque pour les deux petits anges assoupis, confortablement blottis chacun dans l'un de ses bras. "En train de passer du temps avec mes petits-enfants nés récemment", commente Maria Dolores dos Santos Aveiro en légende de la photo.