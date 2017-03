Cristiano Ronaldo papa de jumeaux ? "Ils doivent naître très bientôt"

Cristianinho, 7 ans, sera-t-il prochainement grand frère ? Véritable serpent de mer, la rumeur d'une nouvelle paternité imminente de Cristiano Ronaldo n'en finit pas de surgir sporadiquement, çà et là.

A présent, c'est au tour de The Sun de se lancer : CR7 sera "très bientôt" papa de jumeaux, des garçons dont est enceinte une mère porteuse qui vit aux Etats-Unis, a affirmé le tabloïd anglais dans son édition de samedi. Une information, évidemment sujette à caution, qui émanerait d'une source proche de la superstar du Real Madrid : "Cristiano et sa famille sont impatients de faire la connaissance des nouveaux membres de leur clan, indique l'indiscret. Il aime garder sa vie privée secrète mais a confié aux personnes qu'il aime et à ses proches amis que les petits garçons doivent arriver très bientôt. Il a le sentiment que c'est le moment pour son fils d'avoir des frères avec lesquels grandir."

L'entourage du champion d'Europe portugais de 32 ans ignorerait tout de l'identité de la mère porteuse. Cristiano Ronaldo a d'ailleurs toujours farouchement préservé le secret des circonstances de la naissance de son fils Cristiano Jr., né le 17 juin 2010, dont on suppose qu'il a été mis au monde par une mère porteuse. Le footballeur a assuré qu'il ne révélerait jamais l'identité de la mère. A partir de là, toutes les spéculations étaient permises, certains médias évoquant une habitante de San Diego qui aurait été rétribuée à hauteur de plus de 10 millions d'euros.

Le timing de cette annonce retentissante du Sun et de cette prochaine paternité, si l'information devait s'avérer exacte, est assez particulier puisque que Cristiano Ronaldo a officialisé au mois de janvier son histoire d'amour, entamée quelques mois plus tôt, avec Georgina Rodriguez. La jeune danseuse espagnole, qui a fêté récemment son 23e anniversaire, avait été présentée par CR7 lors de la cérémonie des FIFA Awards, où elle l'accompagnait et se montrait particulièrement proche de Cristianinho. Depuis, le couple, tout en restant discret, ne se cache plus.

Ce qui semble certain, c'est que, vu le nombre de photos de/avec son fils que Cristiano publie sur Instagram, l'arrivée de jumeaux, si elle devait avoir lieu, risquerait bien de se faire remarquer !