Cristiano Ronaldo papa de jumeaux ? Son neveu a visiblement gaffé...

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo serait devenu père de jumeaux, le 8 juin dernier. Une fille et un garçon nommés Eva et Mateo. Un scoop révélé alors que la compagne du sportif, Georgina Rodriguez, affiche un ventre arrondi qui peut laisser penser qu'elle est enceinte. Aujourd'hui, c'est au neveu de Cristiano d'ajouter son grain de sel.

Invitée sur la chaîne portugaise SIC, Katia Aveiro – soeur de Ronaldo – a été questionnée sur la nouvelle paternité de son frangin, déjà papa d'un petit Cristianinho, né en 2010. Entouré de son compagnon et de son fils Diniz, Katia a botté en touche sans convaincre. "Mateo et Eva, ce sont les prénoms des jumeaux de Cristiano Ronaldo. Le garçon et la fille sont nés d'une mère porteuse. C'est un secret que Cristiano Ronaldo n'a pas encore révélé au reste du monde", annonce-t-on dans l'émission. Face à cette affirmation, Katia Aveiro a répondu en brandissant le carton "Talvez", ce qui veut dire "peut-être" en portugais. Sauf qu'à ses côtés, le petit Diniz n'a pas hésité à lever le panneau "oui" !

Gênée, sa maman a rapidement réagi en niant, avant d'ajouter que Diniz était trop petit pour comprendre ce qu'il se passe.

Ronaldo sur le départ à Madrid ?

En attendant, Cristiano agite la planète foot et ce n'est pas à cause de ses jumeaux. Selon plusieurs médias, du très sérieux Marca espagnol au magazine portugais A Bola, l'attaquant champion d'Europe et d'Espagne cette année songerait à quitter le Real Madrid. "Je m'en vais du Real, c'est décidé. Il n'y a plus de marche arrière possible", aurait-il lâché à ses coéquipiers selon Marca. Le joueur, soupçonné d'évasion fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros, regretterait notamment le manque de soutien du club, et se dit "persécuté" par la justice espagnole.

Le quadruple vainqueur du Ballon d'or, au Real depuis 2009, pourrait s'offrir une dernière grande aventure. Manchester United s'est positionné pour récupérer son ancien N°7, et le PSG, qui avait déjà fait courir une rumeur l'an dernier, serait également sur le coup.