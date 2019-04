Cristiano Ronaldo papa gaga : Adorables baisers échangés avec sa fille Alana

Cristiano Ronaldo partage très rarement des moments de sa vie privée sur Instagram qui est largement consacré à ses multiples activités professionnelles. Sa carrière de footballeur professionnel mais aussi sa gamme de lingerie CR7underwear, ses hôtels et plus récemment l'ouverture d'une clinique spécialisée dans les implants capillaires à Madrid, la Insparya Hair Clinic. Heureusement, sa compagne Georgina Rodriguez comble ce vide en publiant fréquemment des photos et des vidéos de leur famille composée de Cristiano Jr, 8 ans, des jumeaux Eva et Mateo nés comme leur grand frère par mère porteuse en juin 2017 et d'Alana Martina, née en novembre 2017 à Madrid, le premier enfant de CR7 et Georgina.

Le 2 avril 2019, Georgina Rodriguez a publié une vidéo de son compagnon avec leur fille, un tendre moment intime et inattendu. Cristiano Ronaldo, actuellement soigné pour une blessure à la cuisse, a été filmé en train de donner de nombreux bisous avec Alana, à croquer dans un gilet à capuche rose pâle et un jean. La fillette de 1 an n'en finit plus d'embrasser son papa sur la bouche, pour le plus grand plaisir de sa maman qui s'émerveille de ce magnifique échange père-fille. En moins de deux heures, la vidéo a été visionnée plus de 1,4 million de fois.