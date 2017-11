Cristiano Ronaldo papa : Sa chérie Georgina toute fine après l'accouchement

Les rumeurs, relayées par les médias portugais et espagnols, disaient bien vrai. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont, comme annoncé, accueilli leur premier enfant à la mi-novembre. Dimanche 12 novembre, la petite Alana Martina a pointé le bout de son nez dans une clinique de Madrid, en présence de son grand frère Cristiano Jr, 7 ans. Un prénom qui n'avait rien d'une surprise puisque le célèbre footballeur portugais de 32 ans et sa jeune compagne espagnole de 23 ans l'avaient révélé au monde entier à la fin du mois d'octobre, dans des vidéos inattendues tournées depuis leur immense villa et publiées, puis retirées, sur Instagram.

Aux anges, Cristiano Ronaldo avait très rapidement publié une première photo de la petite Alana Martina, lui qui avait mis des semaines avant de confirmer la naissance de ses jumeaux Eva et Mateo par mère porteuse. Georgina Rodriguez apparaissait tout sourire à la maternité, sa fille lovée contre elle, CR7 et Cristiano Jr la surplombant, en blouse et charlottes d'hôpital.

Deux jours seulement après son accouchement, la jeune danseuse partage à son tour son immense bonheur sur Instagram. Dans l'après-midi du 14 novembre, Georgina Rodriguez a publié sa toute première photo en tant que maman. Toujours à la maternité, la jolie brune pose sur un canapé, entourée de nombreux bouquets de fleurs, fixant sa fille avec amour. Simplement vêtue d'un peignoir blanc très fin, la jeune maman expose ses jambes fuselées. Durant toute sa grossesse, la ravissante Espagnole a pris soin de sa silhouette, continuant à pratiquer la danse et se rendant régulièrement à des séances de fitness. Une assiduité qui semble avoir payé.

Sur un nuage, comblée par ce bonheur qu'elle n'avait encore jamais connu, Georgina Rodriguez s'épanche. "Être mère et élever tout ce temps des enfants de la maison m'a fait éprouver le bonheur suprême, et maintenant avec l'arrivée d'Alana Martina, nous sommes tous au complet, les plus heureux possible", écrit la compagne de CR7. Ravie, elle s'adresse à l'équipe de la maternité : "Je tiens à remercier le personnel soignant pour les soins parfaits qu'ils nous ont prodigués avant, pendant et après l'accouchement." Ces premiers pas de jeune maman, Georgina les vit entourée de ses parents. "C'est magnifique de voir ma mère calmer Alana Martina contre sa poitrine. Je n'échangerai ce sentiment pour rien au monde. J'aime mes parents, j'aime ma famille", conclut-elle avec émotion.