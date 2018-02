Cristiano Ronaldo : Papa stylé avec Cristiano Jr., avant Real-PSG

Ce mercredi 14 février, le Real Madrid reçoit le Paris-Saint-Germain en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Avant le choc, Cristiano Ronaldo se détend avec son aîné, Cristiano Jr. Père et fils apparaissent sur une nouvelle campagne pour CR7 Junior, la ligne de vêtements pour enfants de CR7.

Cristiano Ronaldo poursuit la construction de son empire mode ! Sa marque de vêtements, CR7, vient de lancer une nouvelle ligne pour enfants baptisée CR7 Junior. Cristiano Jr. en est l'ambassadeur. Il est la star d'une vidéo de 15 secondes des coulisses de sa séance photo, illustrant la sortie de la collection printemps-été 2018.

Filmé et photographié à Madrid au côté de son papa footballeur, le grand frère des jumeaux Eva et Mateo (7 mois) enchaîne les poses avec l'aisance et l'assurance des plus grands mannequins. Cristiano Jr. pourrait-il profiter du vent en poupe qu'ont les enfants de stars ?