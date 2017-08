Cristiano Ronaldo pose avec ses jumeaux, deux mois après leur naissance

Puisqu'il est encore suspendu pour quelques matchs, après avoir été expulsé et lourdement sanctionné lors de la finale de Supercoupe d'Espagne, Cristiano Ronaldo a vécu un week-end plus calme que d'ordinaire. L'occasion pour l'attaquant star du Real Madrid de constater la contre-performance de son équipe, qui n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul contre Valence dimanche 27 août à domicile, et de passer du temps en famille.

Depuis son retour de vacances d'Ibiza, Cristiano Ronaldo n'avait pas partagé de photos avec ses jumeaux Eva et Mateo, nés d'une mère porteuse en juin dernier. Une naissance qui avait beaucoup fait parler mais qu'il ne s'était décidé à confirmer que plusieurs jours après. À la tête d'une famille qui s'agrandira à nouveau dans quelques mois, le célèbre attaquant portugais de 32 ans a surpris ses "quelque" 110 millions d'abonnés d'Instagram en publiant une nouvelle photo avec ses enfants.

Confortablement installé dans son grand canapé, le quadruple Ballon d'or tout récemment élu meilleur joueur d'Europe de l'année tient sa petite Eva dans les bras, chaleureusement blottie contre sa poitrine. Sa compagne, Georgina Rodriguez, se trouve à ses côtés avec Mateo. En débardeur et petit short, la jeune danseuse espagnole de 23 ans prend soin de cacher son ventre. Enceinte de son premier enfant, la chérie de Cristiano Ronaldo n'est visiblement pas encore prête à exposer son baby bump, alors même que sa grossesse n'est plus un secret. Elle se montre pourtant moins cachottière lorsqu'elle entretient sa jolie silhouette et se montre en plein exercice.

La jolie photo de famille est complétée avec le mini-moi de Cristiano Ronaldo, son fils de 7 ans Cristiano Jr, qui pose sans T-shirt.