Cristiano Ronaldo : Relooking pour son fils qui devient son incroyable sosie

Un changement de look qui a sans aucun doute séduit son fils puisque Cristiano Jr. a adopté le même. Avec ses nouveaux cheveux ultracourts et la même peau que son papa, le petit prodige de 6 ans est son parfait sosie. Pour renforcer encore un peu plus cette impression de voir double, Cristaninho n'hésite pas à adopter la même pose de CR7 pourtant tant de fois moquée.