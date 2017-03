Cristiano Ronaldo révèle le vrai nombre d'abdos qu'il fait

Alors qu'une rumeur émanant des tabloïds anglais voudrait le voir devenir très prochainement papa de jumeaux par mère porteuse, Cristiano Ronaldo en a commenté et corrigé une autre : alors, ces 3000 abdos par jour, ça se passe comment ?

L'attaquant vedette du Real inaugurait il y a quelques jours à Madrid une salle de sport à son (sur)nom, CR7 Crunch Fitness, dans le quartier central de Ciudad Lineal. L'occasion pour "le plus grand sportif de tous les temps", comme n'a pas hésité à le désigner le fondateur de l'enseigne Crunch présent à ses côtés, Curtis Harman, d'évoquer sa conception de l'entraînement. Considérant que la salle de fitness était "un mode de vie pour beaucoup de gens", le champion d'Europe portugais de 32 ans a insisté sur ce qu'il juge "le plus important" : "Toujours s'entraîner avec intelligence, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de travail et toujours au maximum." Des préceptes qui lui ont permis d'obtenir un corps aussi athlétique, qu'il n'hésite pas à exposer à longueur d'année sur son compte Instagram et à mettre au service des campagnes de pub pour sa marque de sous-vêtements, CR7 Underwear.

Ses abdominaux en acier, un atout qu'il cultive et qu'il incite son jeune fils Cristiano Jr. à développer aussi, sont effectivement un très bon argument de vente, mais s'emploie-t-il réellement à en faire 3000 par jour, comme le prétend une rumeur persistante ? "Ce n'est pas vrai, je n'en fais pas 3000 par jour, j'ai pour habitude de m'entraîner trois à quatre fois par semaine. Je ne sais pas si j'atteins le millier par semaine", a-t-il avoué en marge des démonstrations auxquelles il s'est prêté. Soit 21 fois moins et moins de 200 par jour ! Vu comme ça, cela semble presque à la portée de tout un chacun...

Celui qui vit depuis l'an dernier une belle histoire d'amour avec la jeune danseuse Georgina Rodriguez, 23 ans, présente lors de cette inauguration, a également fait sourire son auditoire en soulignant que la salle de sport était "un bon endroit pour faire des rencontres et draguer" : "J'y ai connu des gens intéressants", a-t-il ajouté. Souvenir de son flirt passé avec la bombe Cassandre Davis, accro au fitness ?